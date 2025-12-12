Lions Classics Trophy zu Gunsten des Friedensdorfes

Automobile Leidenschaft und ein großes Herz für Kinder: Mit der 1. Lions Classics Trophy haben die Lions Clubs Meerbusch und Düsseldorf-Rheinturm gezeigt, wie viel bewegt werden kann, wenn Engagement und Begeisterung zusammenkommen. Der Reinerlös der eintägigen Benefiz-Rallye am 21. September 2025 beträgt 25.000 Euro – eine Summe, die nun direkt der Arbeit des Friedensdorfes zugutekommt.



Nun war eine Delegation der Lions Meerbusch im Friedensdorf in Oberhausen zu Gast, um den symbolischen Spendenscheck persönlich zu übergeben. Entgegengenommen wurde dieser von Constanze von Gerkan aus der Öffentlichkeitsarbeit des Friedensdorfes.



Bereits der Start der Rallye hatte Strahlkraft: Auf dem Dr.-Franz-Schütz-Platz in Meerbusch-Büderich gingen 92 Oldtimer und Youngtimer mit rund 185 Teilnehmerinnen und Teilnehmern an den Start. Die rund 180 Kilometer lange Strecke führte durch den Niederrhein bis nahe der niederländischen Grenze und wieder zurück nach Düsseldorf.





Ein besonderes Zeichen setzte auch Meerbuschs Bürgermeister Christian Bommers, der gemeinsam mit Constanze von Gerkan aktiv an der Rallye teilnahm und damit die Unterstützung der Stadt für den guten Zweck unterstrich. Die Präsidenten der beiden Lions Clubs, André Grabowski (Meerbusch) und Björn Bohlmann (Düsseldorf-Rheinturm), gingen gemeinsam in einem stilvollen BMW aus dem Jahr 1938 an den Start.



Den stimmungsvollen Abschluss fand der Tag auf der Galopprennbahn Düsseldorf-Grafenberg, wo rund 250 Gäste zusammenkamen. Bei Siegerehrung, Tombola und Versteigerung – mit besonderen Highlights wie von Lewis Hamilton signierten Rennhandschuhen – wurde weiter für den guten Zweck gesammelt. Auch diese Erlöse flossen in den Spendentopf für das Friedensdorf.