Schoko-Nikoläuse aus Witten

Auch in diesem Jahr geht einmal mehr unser herzlicher Dank an Lars Lückert und Sebastian Prange. Seit nunmehr 14 Jahren unterstützen uns die beiden Wittener in der zweiten Dezemberwoche – mit Sachspenden und Schoko-Nikoläusen für die Kinder im Friedensdorf. Die hochwertigen Sachspenden werden das ganze Jahr über in Witten-Herbede gesammelt. Dabei steht ihnen ein starkes Netzwerk zur Seite: Getränke Hörst stellt den Transporter zur Verfügung, und bei Holzland Wischmann können die Spenden das ganze Jahr über sicher und trocken gelagert werden, die 200 Nikoläuse wurden von Edeka Grütter gespendet. Wir freuen uns auf Euren 15. Besuch im Jahr 2026.