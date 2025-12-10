Großartige Unterstützung aus Hünxe: 2.000 Euro von der Karl-Vogels-Gemeinschaftsgrundschule

Über eine wunderbare Überraschung durften wir uns kürzlich in Hünxe freuen: Die Schülerinnen und Schüler der Karl-Vogels-Gemeinschaftsgrundschule übergaben dem Friedensdorf eine Spende in Höhe von 2.000 Euro.



Der Betrag ist der Erlös aus dem diesjährigen Sponsorenlauf.



Unser Mitarbeiter Dennis Bröhl nahm die Spende vor Ort dankbar entgegen und berichtete den aufmerksam zuhörenden Kindern von der täglichen Arbeit im Friedensdorf, vom Leben der Kinder in Oberhausen und davon, wie genau solche Spenden helfen, medizinische Versorgung, Rehabilitation und einen sicheren Alltag zu ermöglichen.



Wir sagen von Herzen Danke an alle Läuferinnen und Läufer, ihre Familien sowie das gesamte Team der Karl-Vogels-Gemeinschaftsgrundschule.



