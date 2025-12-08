Ein Abend voller Musik – Carl Ellis zu Gast im Friedensdorf

Was für ein Sonntag im Friedensdorf. In unserer Halle an der Rua Hiroshima durften wir ein ganz besonderes Konzert erleben: Der aus London stammende Sänger Carl Ellis, bekannt aus TV-Formaten wie The Voice of Germany und als Mitglied des Starlight Express-Casts in Bochum, sorgte für einen unvergesslichen Abend.



Vor ausverkauftem Haus – rund 200 Gäste waren dabei – brachte Ellis die Halle zum Beben. Mit Klassikern von Elvis, Seal und vielen weiteren musikalischen Highlights zog er das Publikum vom ersten Ton an in seinen Bann. Es wurde getanzt, gelacht und mitgesungen – die Stimmung war einfach großartig.



Ein großer Dank geht an die Lions Hünxe Rhein Lippe, die mit ihrer Idee, Organisation und Umsetzung dieses Konzert möglich gemacht haben. Neben mitreißender Musik konnten sich unsere Gäste auch kulinarisch verwöhnen lassen: Es gab erfrischende Getränke, leckere Currywurst und eine vegetarische Linsensuppe, die ebenfalls hervorragend ankam.



Dieser Abend wird uns noch lange in Erinnerung bleiben – viel Spaß beim klicken durch die Eindrücke.