Macht mit bei unserer Aktion

Ein Kinderlächeln entschädigt für vieles – das gilt besonders für die Mädchen und Jungen im Friedensdorf und in ihren Heimatländern, von denen viele körperliche Leiden ertragen, die für uns kaum vorstellbar sind. Für sie führen wir auch in diesem Jahr wieder unsere „Zauber ein Lächeln“-Aktion durch, bei der Sie bereits in den Vorjahren so großzügig Bekleidung und Schuhe eingekauft und gespendet haben.

Bedingt durch Spendenrückgänge im Sachspendenbereich sind wir dazu gezwungen, zusätzlich Kleidung für unsere Schützlinge zu kaufen. Umso mehr freuen wir uns, dass die Aktion in den letzten beiden Jahren von so vielen Menschen mitgetragen wurde und ein Lächeln auf die Gesichter der Friedensdorf-Kinder zaubern konnte.

Denn wenn sie zur medizinischen Behandlung nach Deutschland kommen, haben die Kinder in der Regel nur das dabei, was sie am Leib tragen. Viele kommen gar mit nackten Füßen. Für die Dauer ihres Aufenthalts benötigen sie aber dringend gut erhaltene und wetterangepasste Kleidung und feste Schuhe. Darüber hinaus sind auch Hygieneartikel hilfreich. Ergänzendes Bastelmaterial sorgt stets für strahlende Augen.

Damit die gespendete Ware möglichst lange hält und nachhaltig eingesetzt werden kann, bitten wir Sie um Verständnis dafür, dass wir ausschließlich neuwertige Ware annehmen können. Gerne können Sie die Kleidung, Schuhe, Hygieneartikel und Bastelmaterialien auch online einkaufen und an unsere Zentralstelle adressieren.

Eine Spendenquittung stellen wir Ihnen selbstverständlich gerne aus.

Ihre Kleiderspenden geben Sie bitte bis spätestens Freitag, den 15.12.2024 in der Zentralstelle des FRIEDENSDORFES in Dinslaken ab (Lanterstr. 21, 46539 Dinslaken). Dort stehen Ihnen unsere Mitarbeitenden von Mo – Fr von 08:00 – 16:00 Uhr und samstags von 08:00 – 15:30 Uhr zur Verfügung. Auch Versandpakete sollten uns bis zu diesem Tag erreicht haben.

Lassen Sie uns gemeinsam wieder ein Lächeln auf die Gesichter der Friedensdorf-Kinder zaubern. In ihrem Namen danken wir Ihnen für Ihre Großzügigkeit und Ihre Unterstützung der „Zauber ein Lächeln“-Aktion.

Stichwort „Zauber ein Lächeln“

Stadtsparkasse Oberhausen

IBAN DE59 3655 0000 0000 1024 00