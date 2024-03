Mitarbeiter*innen für die Betreuung unbegleiteter minderjähriger Ausländer (UMA)

In Kooperation mit dem Jugendamt Oberhausen betreut Friedensdorf International in einem separaten Wohnbereich unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA). Diese vorwiegend Jugendlichen, die aus Krisengebieten der ganzen Welt ohne Personensorgeberechtigte oder Erziehungsberechtigte in die Bundesrepublik Deutschland einreisen und bei der Einreise das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, werden über verschiedene Träger in Zusammenarbeit mit dem Friedensdorf versorgt. So treffen im Zusammenleben täglich unterschiedliche Nationen, Kulturen, Sprachen und Religionen aufeinander.

Für die Betreuung und Unterstützung im Alltag der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge suchen wir ab sofort engagierte Mitarbeiter*innen.

Aufgaben:

Alltagsbetreuung von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen

Begleitung bei behördlichen Terminen

Teilnahme an Teamsitzungen und Schichtübergaben

Erstellen von Dokumentationen und Berichten

Das bringen Sie mit:

Abgeschlossene Ausbildung im pflegerischen oder pädagogischen Bereich, wie z.B. Erzieher*in, Familienpfleger*in, Kinderpfleger*in, Heilerziehungspfleger*in, Pflegeassistent*in, Sozialassistent*in oder Betreuungshelfer*in

Freude im Umgang mit Jugendlichen sowie Sensibilität für die unterschiedlichen kulturellen Hintergründe der Jugendlichen

Teamfähigkeit, Einfühlungsvermögen, Einsatzbereitschaft, Flexibilität sowie eine strukturierte Arbeitsweise

Neugier und Lust auf eine Tätigkeit in einem multikulturellen Lernfeld sowie Friedenspädagogik

Führerschein Klasse B

Benefits:

Das Friedensdorf handelt global nachhaltig und lokal in sozialer Verantwortung

Kollegiales und konstruktives Miteinander

Vergütung in Anlehnung an den TVöD

Vermögenswirksame Leistungen

Die wöchentliche Arbeitszeit von 40 Stunden ist in Frühdienste (7.00 Uhr bis 15.30 Uhr) und Spätdienste (11.00 Uhr bis 19.30 Uhr), in Wochenenddienste sowie in Dienste an Sonn- und Feiertagen unterteilt.

Wir bieten eine interessante und vielseitige Tätigkeit und bitten um schriftliche Bewerbung an:

Friedensdorf International

Lanterstr. 21

46539 Dinslaken

oder per E-Mail an bewerbung@friedensdorf