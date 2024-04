Vollzeitstelle in der Hauswirtschaft

Das FRIEDENSDORF sucht eine Vollzeit-Mitarbeiterin/Mitarbeiter im Bereich der Hauswirtschaft.

Vordringliche Aufgabe ist die Mithilfe bei der Vor- und Zubereitung der täglichen Mahlzeiten sowie die Erledigung aller im Hauswirtschaftsbereich (Küche, Waschküche, Lager) anfallenden Putz- und Aufräumarbeiten. Der Bereich der Wäschepflege ist der Hauswirtschaft angegliedert.

Die wöchentliche Arbeitszeit – 40 Stunden – ist in Früh- und Spätdienste sowie Wochenenddienste angelegt. Die Vergütung erfolgt in Anlehnung an der TVöD. Der Führerschein Klasse 3 ist zwingend erforderlich.

Wir bitten um schriftliche Bewerbungen an:

Friedensdorf International

Lanterstr. 21

46539 Dinslaken

oder per E-Mail an bewerbung@friedensdorf.de