Nachruf auf Helmut Hübbers

Friedensdorf International trauert um Rechtsanwalt und Notar Helmut Hübbers, der über viele Jahrzehnte ein unverzichtbarer Wegbegleiter unserer Arbeit war.

Bereits in den 1970er-Jahren übernahm er als Vorstandsmitglied Verantwortung und prägte die Entwicklung des Friedensdorfs in entscheidenden Jahren. Seit dieser Zeit blieb er unserer Organisation eng verbunden – als verlässlicher Ratgeber, Unterstützer und Freund. Mit seiner Kompetenz als Notar begleitete er über viele Jahre Nachlässe zugunsten des Friedensdorfs. Schon in den Anfängen unserer Arbeit brachte er seine Erfahrung ein, etwa bei Projekten in Vietnam, und stand uns bis ins hohe Alter beratend zur Seite.

Für dieses außerordentliche Engagement wurde ihm 2017 das Bundesverdienstkreuz verliehen – eine verdiente Anerkennung für seinen jahrzehntelangen Einsatz für die Kinder im Friedensdorf.

Wir verabschieden uns mit Dankbarkeit und Respekt von einem Menschen, der das Friedensdorf entscheidend mitgeprägt hat. Sein Wirken und seine Menschlichkeit werden uns unvergessen bleiben.