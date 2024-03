Osterdeko gestalten in Friedas Welt

Wir bieten euch wieder einen tollen Workshop an. Gestaltet eure Osterdeko für den Tisch oder die Wand in Friedas Welt. Gegen eine Gebühr in Höhe von 15,00 Euro, erhaltet ihr dazu alle benötigten Materialien wie das Tablett, das Moos, den Ast und die Kleindekoteile. Unter Anleitung könnt ihr in geselliger Runde dann kreativ werden. Die Teilnehmerzahl ist auf 10 Personen begrenzt.

Termin: 19.03.2024 von 15 – 18 Uhr

Ort: Friedas Welt, Hiesfelder Straße 193, 46147 Oberhausen

Wir bitten um vorherige Anmeldung in Friedas Welt oder Telefonisch unter: 0208-37617055