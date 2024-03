Ein toller Kochtopf für Oma – Rückblick auf den ersten Frühlings-Lagerverkauf

Das Orgateam (von links): Dagmar Baecker, Sarah Beckmann und Anja Preier.

Qualitätskleidung, Geschirr, Spielzeug und andere heißbegehrte Dinge – dies und noch ganz viel mehr gab’s am ersten Märzwochenende in der Lagerhalle an der Friedensdorf-Zentralstelle.

Der große Sonderverkauf mit seinem vielfältigen Angebot lockte wie gewohnt Groß und Klein zur Lanterstraße, wo die Besucher zu fairen Preisen ausgiebig stöbern konnten. Pünktlich zur Öffnung um 10 Uhr standen die ersten rund 200 Besucherinnen und Besucher jeden Alters vor der Eingangstür und freuten sich aufs aktuelle Sortiment. Vom Augenblick des Zutritts an war aufmerksames Suchen angesagt: Die zahlreichen Schnäppchen waren rasch vergriffen. Kein Wunder, wenn beispielsweise ein hochwertiges Kaffeeservice oder ein beliebtes Kuscheltier feilgeboten werden.

„Gerade bei der älteren Generation merkt man, dass sich viele freuen, für kleines Geld beispielsweise Haushaltswaren zu bekommen“, hat Mitarbeiterin Sarah Beckmann beobachtet. Einige ältere Damen hatten sich ausgesprochen über gut erhaltene Töpfe gefreut, eine ganz besondere Blumenvase hat ein zweites Zuhause gefunden, viele Kinder bekamen leuchtende Augen beim Blick entlang der vielen Spiele, Puppen und Spielzeuge.

Oft sind die „Spendenlieferanten“ im Friedensdorf auch zugleich Käufer. Sarah Beckmann: „Wir sind sehr dankbar, dass die Besucherinnen und Besucher ihre Freude am Angebot des Sonderverkaufs hatten und freuen uns total, dass wir für die Friedensdorf-Arbeit einen guten Umsatz erzielen konnten!“

Der Hintergrund des Verkaufs war gewohnt nachhaltig. Alle Käuferinnen und Käufer tragen obendrein direkt zur Unterstützung kranker und verletzter Kinder aus Kriegs- und Krisengebieten bei. Denn wie immer kommt der Erlös des Verkaufs der Hilfe des Friedensdorfes zugute. „Wir freuen uns immer über nette Menschen, die uns Sachspenden mit guter Qualität bringen“, sagt Sarah Beckmann.

Wer die Einrichtung mit (Sach)-Spenden unterstützen möchte, wird gebeten, dies dort vorab unter der Rufnummer 02064-49740 anzukündigen. Dringend gebraucht werden auch Standorte für Kleider-Container auf Privatgelände. Interessierte Inhaber von Firmen können sich ebenfalls gern beim Friedensdorf melden.