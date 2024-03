Der Lions Club Neuss Novaesia lud am 8. März 2024 in Meerbusch-Lank, im Forum Wasserturm, zu einer Charity-Lesung mit Dr. Christian F. Trippe ein. Der Autor, Leiter der Hauptabteilung Osteuropa für die Deutsche Welle und Experte in den Themen Außen- und Sicherheitspolitik, las aus seinem Buch „Krieg der Narrative – Russland, die Ukraine und der Westen“ vor, das im Juli 2024 im De Gruyter Verlag erscheint. Im idyllischen Ambiente des Wasserturms lauschte das Publikum gespannt der zweistündigen Lesung und stellte dem Autor zahlreiche Fragen.

In einem kurzen Vorwort präsentierte Wolfgang Mertens dem Publikum die Arbeit des Friedensdorfes und bedankte sich bei den Lions Frauen vom Club Neuss Novaesia für deren langjähriges Engagement und der Charity-Lesung, deren Erlös uns zugutekam.