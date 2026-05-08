Schwitzen für den guten Zweck

Erneut durfte sich das Friedensdorf über lieben Besuch aus Dorsten freuen. Mandy und Chris vom Fitnessstudio INJOY übergaben Friedensdorf-Mitarbeiterin Jasmin Peters aus der Öffentlichkeitsarbeit eine Spende von über 1.500 Euro – gesammelt bei einem besonderen Spinning-Training mit großem Herz.



Die Mitglieder des INJOY traten dabei nicht nur kräftig in die Pedale und kamen ordentlich ins Schwitzen, sondern sammelten gleichzeitig Spendengelder zugunsten der Arbeit des Friedensdorfes.



Besonders schön: INJOY-Inhaber Paul Underberg, der dem Friedensdorf seit Jahren eng verbunden ist, stockte die Spendensumme zusätzlich noch auf. Mit seinem Engagement unterstützt er die Arbeit des Friedensdorfes nicht nur finanziell, sondern trägt die Idee des Friedensdorfes auch immer wieder in die Öffentlichkeit.



Wir bedanken uns von Herzen bei allen Beteiligten – bei den engagierten INJOY-Mitgliedern, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Studios sowie bei Paul Underberg für die Verbundenheit und Unterstützung.