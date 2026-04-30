Eine große Freude

Die Freude ist jedes Mal groß, wenn alte Bekannte und lieb gewordene Freunde den Weg zu uns ins Friedensdorf finden. Umso schöner war es, dass wir uns in der vergangenen Woche erneut über den Besuch des Lions Club Lippstadt freuen durften.



Gemeinsam kamen die engagierten Unterstützerinnen und Unterstützer nicht mit leeren Händen – sondern mit einem großen LKW samt riesigem Hänger voller Sachspenden an die Lanterstraße nach Dinslaken. Dort wurden sie von den Friedensdorf-Mitarbeiterinnen Sarah Beckmann und Jaqueline Hochmuth herzlich empfangen.



Geladen waren von den Lions um Präsident Dr. Olaf Süggeler zahlreiche wertvolle Spenden: Kleidung für Kinder und Erwachsene für verschiedene Jahreszeiten, Schuhe und viele weitere dringend benötigte Dinge, die in unserer täglichen Arbeit eine große Hilfe sind.



„Wir freuen uns von Herzen über die großzügige Spende der Lions aus Lippstadt, die uns mit den vielen Tonnen Kleidung sehr helfen“, sagt Sarah Beckmann.



Und die Unterstützung war so groß, dass es bei einer Lieferung nicht blieb: Nur wenige Tage später machte sich bereits eine weitere LKW-Ladung auf den Weg nach Dinslaken.



„Wir reden hier von einer tiefen Verbundenheit, die wir zu der herausragenden Arbeit des Friedensdorfes und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern empfinden. Seit vielen Jahren ist es uns liebgewonnene Tradition, Spenden persönlich vorbeizubringen“, betont Heribert Wolf, der für die Lions aus Lippstadt selbst vor Ort gewesen ist.



Diese langjährige Treue, diese Herzlichkeit und dieser tatkräftige Einsatz bedeuten uns sehr viel. Wir sagen von Herzen Danke an den Lions Club Lippstadt – für die Spenden, die persönliche Verbundenheit und dafür, dass die Lions unsere Arbeit seit vielen Jahren so treu begleiten.