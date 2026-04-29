Unterstützung aus Mayen

Über eine Unterstützung aus Rheinland-Pfalz freut sich das Friedensdorf International: Im Rahmen der „evm-Ehrensache“ durfte sich der Freundschaftskreis Friedensdorf International in Mayen über eine Spende freuen. Insgesamt 3.000 Euro wurden in diesem Jahr an drei engagierte Vereine und Organisationen aus der Region vergeben.



Überreicht wurde der Spendenscheck von Berthold Nick, Leiter der kommunalen Betreuung bei der Energieversorgung Mittelrhein (evm), gemeinsam mit dem Oberbürgermeister der Stadt Mayen, Dirk Meid, an die Vertreterinnen und Vertreter der begünstigten Einrichtungen.



Dass der Freundschaftskreis Friedensdorf International in Mayen zu den ausgewählten Organisationen gehört, ist ein Zeichen der Wertschätzung für das ehrenamtliche Engagement. Seit vielen Jahren setzen sich die Mitglieder mit großem Herzen für die Arbeit des Friedensdorfes ein.





Wir bedanken uns von Herzen bei der Energieversorgung Mittelrhein, der Stadt Mayen sowie allen Beteiligten, die diese Unterstützung möglich gemacht haben. Ebenso gilt unser großer Dank dem Freundschaftskreis in Mayen.