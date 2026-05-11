Virtuelle Fachveranstaltung: Wenn Standardtherapien nicht ausreichen

Seit fast 60 Jahren ermöglichen wir Kindern aus Kriegs- und Krisengebieten medizinische Behandlungen in Deutschland, die in ihren Heimatländern häufig nicht möglich wären. Dabei handelt es sich oftmals um komplexe Krankheitsbilder, die eine besondere fachliche Expertise erfordern.

Um interessierten Ärztinnen und Ärzten Einblicke in diese besondere medizinische Arbeit zu geben, laden wir am 28. Mai 2026 um 19 Uhr zu einer virtuellen Fachveranstaltung ein.

Unter dem Titel „Wenn Standardtherapien nicht ausreichen: Komplexe Fälle aus der Kindertraumatologie“ wird Dr. med. Lars Thomaschewski, Chefarzt und Ärztlicher Direktor für Orthopädie und Unfallchirurgie am Helios Klinikum Freital, ausgewählte Fallverläufe von Kindern aus Kriegs- und Krisengebieten vorstellen.

Im Mittelpunkt stehen unter anderem komplexe Knochenentzündungen, schwere Fehlstellungen sowie seltene Krankheitsbilder, die häufig nur mit großem medizinischem Aufwand behandelt werden können. Die Veranstaltung gibt praxisnahe Einblicke in Diagnostik, operative Versorgung und Therapieentscheidungen bei anspruchsvollen kindertraumatologischen Fällen.

Darüber hinaus berichtet Dr. Thomaschewski aus mehr als 20 Jahren Erfahrung in der Zusammenarbeit mit dem Friedensdorf International.

Ergänzend gibt Dr. med. Jeanette Onallah, Fachärztin für Kinder- und Jugendmedizin im Friedensdorf, Einblicke in die medizinische Vorbereitung und Nachbetreuung der Kinder während ihres Aufenthalts in Deutschland.

Im Anschluss besteht die Möglichkeit zum direkten Austausch sowie zur Klärung individueller Fragen.

Die wichtigsten Informationen im Überblick

Die Veranstaltung richtet sich an Ärztinnen und Ärzte, die Interesse an seltenen und komplexen Krankheitsbildern sowie an humanitärer medizinischer Hilfe haben und sich vorstellen können, die Arbeit von Friedensdorf International künftig zu unterstützen.

Datum: 28.05.2026

Uhrzeit: 19 bis 20Uhr

Ort: Online via Zoom

Anmeldung bis zum 22. Mai per E-Mail an: berlin@friedensdorf.de