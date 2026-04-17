Weihnachtsmarkt im Friedensdorf begeistert mit großem Erfolg

Der Weihnachtsmarkt 2025 im Friedensdorf an der Rua Hiroshima war ein voller Erfolg. Nach den vergangenen Jahren mit einer Präsenz auf dem Weihnachtsmarkt im Oberhausener CentrO kehrte das Friedensdorf bewusst auf das eigene Gelände zurück – und wurde für diese Entscheidung belohnt.



Rund 47.000 Euro an Einnahmen kamen durch die vielfältigen Aktionen des Weihnachtsmarktes zusammen. Darin enthalten sind auch 5.000 Euro aus dem Distrikt-Verfügungsfonds der Lions sowie der Erlöse aus der Versteigerung eines Werkes von Udo Lindenberg.



„Wir hatten uns bewusst dazu entschieden, dass wir 2025 wieder mit einem kleinen, feinen und gemütlichen Weihnachtsmarkt zurück ins Friedensdorf ziehen“, unterstreicht Sarah Beckmann, Mitarbeiterin des Friedensdorfes, die für die Durchführung verantwortlich gewesen ist.



Dass der Weihnachtsmarkt zu einem solch großen Erfolg wurde, war nur durch das Zusammenspiel zahlreicher engagierter Unterstützerinnen und Unterstützer möglich. Neben Sponsoren wie der Sparkasse Oberhausen trugen insbesondere die beteiligten Service-Clubs sowie viele ehrenamtliche Helferinnen und Helfer maßgeblich zum Gelingen bei.



„Neben den Service-Clubs, mit denen wir seit vielen Jahren eng und toll als starkes Team zusammenarbeiten, gilt unser Dank allen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern, die in 190 Arbeitsschichten den Erfolg garantiert haben“, betont Jaqueline Hochmuth vom Friedensdorf.



Ein besonderer Dank gilt den vielen Ehrenamtlichen aus den Friedensdorf-Interläden sowie aus Friedas Welt. Ebenso bedankt sich das Friedensdorf beim Rotary Club Oberhausen, dem Zonta Club Oberhausen Rheinland, Rotaract Club Mülheim an der Ruhr / Oberhausen, dem Lions Club Hünxe, dem Rotary Club Oberhausen Antony-Hütte, dem Lions Club Oberhausen, dem Lions Club Oberhausen-Glückauf sowie dem Inner Wheel Club Mülheim / Ruhr-Oberhausen.



„Aus Reihen der Service-Clubs konnten wir durchweg vernehmen, dass die tolle Zusammenarbeit untereinander, die große Besucher-Resonanz sowie der unermüdliche Einsatz der ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wertgeschätzt wurde“, so Sarah Beckmann.



Nach dem Weihnachtsmarkt ist vor dem Weihnachtsmarkt: Die ersten Planungen für 2026 laufen bereits. Gemeinsam wurden schon neue Ideen gesammelt, um die Veranstaltung in diesem Jahr noch erfolgreicher zu gestalten.



„Der Weihnachtsmarkt wird auch in diesem Jahr wieder im Friedensdorf stattfinden – vom 20. bis einschließlich 22. November – und wir freuen uns bereits jetzt riesig darauf“, sagt Jaqueline Hochmuth.