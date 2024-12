Tag 14: Holt Euch gerne einen Friedenskalender in unserer Verwaltung ab!

Der Transport der Kinder aus ihren Heimatländern zur medizinischen Versorgung in Deutschland, ihre Unterbringung, Verpflegung und Betreuung sowie orthopädische Hilfsmittel – all das wird benötigt und all das kostet Geld. Dieses Geld kommt erfahrungsgemäß durch viele kleinere Spenden zusammen und nicht durch wenige Großspenden. Darum ist uns jeder Spendenbetrag willkommen! (Link zum Spendenbutton auf unserer Homepage: Spenden – FRIEDENSDORF INTERNATIONAL)

Apropos klein: Ihr braucht dringend noch ein kleines Mitbringsel für einen Besuch, der noch vor dem Jahreswechsel ansteht? Dann kommt doch gerne in der Verwaltung des Friedensdorfes (Lanterstraße 21 in 46539 Dinslaken) vorbei und holt Euch einen unserer schicken Wandkalender ab!

Werft gerne mal einen Blick hinein:

https://youtu.be/1wY_Dyx8WnQ