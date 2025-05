Tag der Befreiung

Am 8. Mai 1945 fand der Schrecken des Nationalsozialismus sein Ende – heute, 80 Jahre später, tragen wir die Erinnerung an diesen Tag weiter. Die Befreiung markierte nicht nur das Ende eines beispiellosen Terrors, sondern läutete auch den Neubeginn einer demokratischen Gesellschaft ein, in der Menschenrechte und Freiheit die tragenden Säulen sind.

In Zeiten, in denen Extremismus, Hass, Desinformation und autoritäre Ideologien weltweit wieder an Einfluss gewinnen, ist dieses Jubiläum Mahnung und Auftrag zugleich. Es erinnert uns daran, dass Demokratie keine Selbstverständlichkeit ist, sondern kontinuierlich bewahrt und verteidigt werden muss – durch Zivilcourage, aktives Mitgestalten und die Stimme jeder und jedes Einzelnen.

Was wir aus diesem Tag lernen und heute leben sollten:

• Erinnern heißt Handeln: Das Erinnern an die Opfer und an die Schrecken der Vergangenheit verpflichtet uns, Ungerechtigkeiten frühzeitig zu benennen und zu verhindern.

• Freiheit braucht Engagement: Unsere demokratischen Rechte müssen wir täglich schützen – durch Teilnahme an Wahlen, durch öffentliches Diskutieren und durch Solidarität mit Benachteiligten unserer Gesellschaft.

• Gemeinschaft statt Spaltung: Vielfalt ist unsere Stärke. Nur gemeinsam können wir Fremdenfeindlichkeit, Antisemitismus und jede Form von Rassismus bekämpfen.

• Gedenken durch Teilnahme: Besucht Gedenkveranstaltungen, hört Berichten von Zeitzeug:innen zu oder beteiligt euch an Workshops und Ausstellungen. Indem wir erinnern, verhindern wir das Vergessen – und wahren die Würde derer, die entrechtet und ermordet wurden.

Lasst uns an diesem 8. Mai nicht nur gedenken, sondern auch gestalten – für eine offene, gerechte und friedliche Zukunft.

Deshalb werden wir uns zur heutigen Gedenkveranstaltung im Dinslakener Stadtpark mit einem Redebeitrag beteiligen. Kommt vorbei & lasst uns gemeinsam ein Zeichen setzen.Denn „Nie wieder“ ist kein Relikt vergangener Tage, sondern ein dringender Auftrag an uns alle.