Karl-Josef Laumann ist Schirmherr des Friedensdorfes

Es ist eine erfreuliche Neuigkeit in der fast 58-jährigen Geschichte des Friedensdorfes: Karl-Josef Laumann, Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales in NRW, übernimmt nach mehrjähriger Verbundenheit mit unserer Einrichtung ab sofort die Schirmherrschaft.

Die Freude darüber ist groß und beidseitig. Bereits 2020 und 2022 hatte Karl-Josef Laumann unser Friedensdorf besucht und sich jedes Mal beeindruckt gezeigt von dem, was hier an medizinischer Hilfe für Kinder aus Kriegs- und Krisengebieten geleistet wird – und was die Kinder selbst leisten: Neben dem körperlichen Gesundwerden zeigen sie, wie friedliches Miteinander in kultureller, sprachlicher und religiöser Unterschiedlichkeit funktionieren kann.

Minister Laumann nannte das Friedensdorf ein „nachhaltiges sowie positives Beispiel auch für die Reputation der Bundesrepublik Deutschland“. Er wolle seine Möglichkeiten nutzen, um sich für gute Dinge einzusetzen und halte es zudem für wichtig, dass auch das Land seinen Teil zur Unterstützung beitrage.

Unterstützung bei Freibettenakquise

In den letzten Jahren hatte Karl-Josef Laumann sich u.a. dafür stark gemacht, kostenfreie Behandlungsplätze für die Kinder aus Kriegs- und Krisengebieten in deutschen Kliniken zu akquirieren. Ein Unterfangen, das im Zuge der Krankenhausreform und wirtschaftlichen Situation vieler Krankenhausträger in der Bundesrepublik zunehmend schwieriger wird und Friedensdorf International vor große Herausforderungen stellt. „Es ist uns wichtig, zuverlässige und nachhaltige Hilfe zu leisten und möglichst viele Kinder medizinisch versorgen zu können, die anderweitig keine Chance auf eine Behandlung hätten“, betont Friedensdorf-Leiterin Birgit Stifter. „Dass Minister Laumann uns in unserer Arbeit unterstützt, freut uns sehr und schenkt uns Zuversicht, dass wir noch vielen weiteren Kindern werden helfen können.“

Friedens(dorf)-Botschafter

Wenn die Kinder in ihre Heimatländer zurückkehren, tun sie das als kleine Botschafter. Damit ihre Botschaft eine des Friedens und der Solidarität ist, geben zahlreiche Menschen in Deutschland, darunter haupt- und ehrenamtlich Mitarbeitende, Spender*innen und weitere Unterstützer*innen, ihr Bestes, um ihnen diese positiven Erfahrungen zusätzlich zur medizinischen Behandlung zu ermöglichen. Zukünftig tun sie das unter der Schirmherrschaft Karl-Josef Laumanns. Der ursprüngliche Kontakt zum Friedensdorf war übrigens über Harald Schartau, den ehemaligen Wirtschafts- und Arbeitsminister Nordrhein-Westfalens und langjährigen Friedensdorf-Botschafter zustande gekommen.

©Foto Karl-Josef Laumann MdL: Land NRW / Ralph Sondermann