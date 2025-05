Angola-Blog:

Seit dem 09. Mai befindet sich unser Einsatzteam in Angola, um den 75 Hilfseinsatz vorzubereiten.

Luanda, 11. Mai

Seit einigen Tagen befinden sich Birgit Hellmuth und Raissa Neumann in Angola. In der Hauptstadt Luanda haben sie auf dem Hof unserer Partnerorganisation Kimbo Liombembwa bereits viele verletzte und kranke Kinder gesichtet.

Heute sind sie in die Provinz Malanje gefahren und haben dort ein Krankenhaus besucht. Auch in Angola werden viele Kinder mit Klumpfüßen geboren. Unbehandelt sind sie eine Beeinträchtigung, unter der sie ihr Leben lang leiden müssen. Mit fortschreitendem Alter fällt den Kindern das Laufen immer schwerer.

Leider sind die Behandlungskapazitäten in Deutschland zunehmend eingeschränkt. Deshalb hoffen wir, dass wir künftig mit diesem Krankenhaus kooperieren können.

Drückt uns die Daumen.