Tectareal-Team beeindruckt von der Leistungspalette im Friedensdorf

Daniela Reeck, Kristina Nestler und Ingo Hinze vom Essener Unternehmen Tectareal waren mächtig beeindruckt, als sie von den konkreten Inhalten der Arbeit im Friedensdorf International in Oberhausen hörten. Die Mitarbeiter der insgesamt acht Standorte zwischen Hamburg und München des Immobilien-Unternehmens sammeln regelmäßig Geld und spenden es an verschiedene Empfänger. „In 2023 hat die Tectareal beschlossen, die Geburtstagsgeschenke für ihre Mitarbeitenden in eine Spende umzuwandeln. So hat jede/r Mitarbeitende die Möglichkeit, persönlich etwas Gutes zuzusteuern“, erklärt Kristina Nestler. 1000 Euro aus diesen Aktionen übergab das sympathische Trio jetzt ans Friedensdorf.

Bei dieser Gelegenheit ließen sich die Drei alle wichtigen Details der Arbeit in den verschiedenen Abteilungen erklären. Anschließend wussten Hinze, Nestler und Reeck genau über Hintergründe und einige Abläufe in der Einrichtung Bescheid. Was sie dann außerdem wussten: dass das gespendete Geld fürs Friedensdorf eine gute und sinnvolle Verwendung findet.

Von rechts auf unserem Bild: Kristina Nestler und Ingo Hinze von Tectareal übergaben die Firmenspende an Natalie Broll vom Friedensdorf. Foto: Friedensdorf