Großzügige Spende von 1334,50 Euro der Cabrio-Freunde Kunterbunt

Vier- oder fünfmal im Jahr treffen sich die Cabrio-Freunde Kunterbunt zum gemütlichen Beisammensein im Rahmen eines Stammtisches. Dann klönen die Frischluftler unter den Autofans über ihre Lieblingsmodelle sowie über dies und das und sammeln kleine und größere Geldbeträge von den Teilnehmenden ein. Im Jahr 2016 hatten sie erstmals die Idee, diesen Jahresbetrag an passende Empfänger zu spenden. Grundsätzlich soll diese Summe den bedürftigen Kindern in NRW zu Gute kommen. In den ersten acht Jahren konnten auf diese Art und Weise bereits 9565,80 Euro an verschiedene Organisationen gespendet werden.

Nutznießer der jüngsten Aktion der Cabrio-Freunde ist das Friedensdorf International. Zusammen mit weiteren Vorständlern besuchte uns Vereinsvorsitzender Guido Arning kürzlich und übergab uns symbolisch die Summe von 1334,50 Euro zum Wohle der Kinder aus Kriegs- und Krisengebieten. Als Vermittlerin war ein Mitglied der Cabrio-Freunde tätig, das als ehrenamtliche Mitarbeiterin in der Küche des Friedensdorfes aktiv ist.

Das Team der Öffentlichkeitsarbeit bedankte sich im Namen der Friedensdorf-Kinder ganz herzlich für die großzügige Spende der „Kunterbunten“, die sich bei dieser Gelegenheit auch mit einigen Informationen über die Einrichtung versorgen ließen.