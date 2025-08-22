Wir trauern um Gisela Jacobs

Mit großer Trauer nehmen wir Abschied von unserer langjährigen Mitarbeiterin Gisela Jacobs, die uns nach schwerer Krankheit verlassen hat.



Seit 2013 gehörte sie zum Küchenteam in der Hauswirtschaft des Friedensdorfes. Tag für Tag sorgte sie fürsorglich und mit großem Einsatz dafür, dass die Kinder mit Mahlzeiten versorgt wurden. Ihre Arbeit half entscheidend dabei, die Kinder zu stärken und ihnen neue Kraft zu geben, um ihre Erkrankungen besser bewältigen zu können.



Wie die Kinder des Friedensdorfes ließ sie sich von ihrer Erkrankung nie unterkriegen. Mit Lebensfreude, positiver Ausstrahlung und Humor füllte sie jeden Tag mit Stärke und Zuversicht.



Wir verlieren eine geschätzte Kollegin und einen warmherzigen Menschen, der uns unvergessen bleibt.