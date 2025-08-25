Spendenkonto: IBAN: DE59 3655 0000 0000 1024 00

Afghanistan-Blog

Montag, 25. August, Kabul:

Ein Morgen voller Emotionen in Kabul hat uns heute erwartet.

Unsere Kinder sind wieder zuhause! Kurz nach der Landung wurden sie von unserer Partnerorganisation, dem Afghanischen Roten Halbmond, herzlich empfangen – und dann ging es direkt zu den wartenden Familien.

Die Wiedersehensmomente? Unbeschreiblich. Tränen, Umarmungen, Lachen und Staunen.

Für Omar gab es sogar eine große Überraschung: Während seiner Zeit im Friedensdorf bekam er ein kleines Geschwisterchen. Sein Strahlen, als er es zum ersten Mal sah, sagt mehr als tausend Worte.

