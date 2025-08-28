Lisas Herz fürs Friedensdorf

Wenn man Lisa Jung begegnet, spürt man sofort: Hier ist jemand, der mit ganzem Herzen dabei ist. Seit 2016 gehört die 29-Jährige zu den guten Seelen im Heimbereich des Friedensdorfes – und hat damit ihren ganz persönlichen Traum verwirklicht. „Ich habe Pädagogik in Düsseldorf studiert, tatsächlich nur mit einem Ziel: um hier im Friedensdorf arbeiten zu können“, erzählt sie mit einem Lächeln.

Hunderte Kinder durfte Lisa in den vergangenen Jahren begleiten – sie trösten, stärken, ermutigen und schließlich wieder gehen lassen. Denn der vielleicht schönste Moment ihrer Arbeit ist zugleich auch der bewegendste: Wenn die Kinder nach einer erfolgreichen medizinischen Behandlung zurück in ihre Heimat und zu ihren Familien reisen dürfen.

Doch bis dahin ist jeder Tag bunt, abwechslungsreich – und manchmal auch herausfordernd. „Hier musst du Allrounder sein“, sagt Lisa lachend. „Wenn die Dorfmeisterei gerade nicht zur Stelle ist, packen wir eben selbst mit an. Aber genau das macht es aus. Jeder Tag ist anders – und man bekommt so unglaublich viel zurück.“

Ein Erlebnis hat sich besonders in Lisas Herz eingebrannt: Ein afghanischer Junge kam vor einigen Jahren im Liegend-Rollstuhl ins Friedensdorf. Niemand glaubte, dass er jemals würde laufen können. Durch die Ärzte – und vor allem durch die intensive Arbeit unserer Physiotherapeutin Minori – geschah das, was Lisa bis heute als Wunder bezeichnet: „Dieser Junge setzte hier im Friedensdorf zum ersten Mal in seinem Leben seine Beine ein und lief. Das war einer der berührendsten Momente meines Lebens. Ich werde ihn nie vergessen.“

Solche Geschichten zeigen: Das Friedensdorf lebt durch die Menschen, die hier arbeiten. Menschen wie Lisa, die ihre ganze Kraft, ihre Freude und ihre Wärme in die Begleitung der Kinder stecken.

Vielleicht möchten auch Sie ein Teil davon werden? Der Heimbereich des Friedensdorfes freut sich immer über Menschen, die mit Herzblut, Humor und Offenheit dabei sind. Es ist eine Aufgabe, die fordert – aber vor allem unglaublich bereichert.

Weitere Informationen gibt es hier: www.friedensdorf.de/stellenangebote