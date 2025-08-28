Ministerpräsident Hendrik Wüst besucht das Friedensdorf in Oberhausen

Am Mittwoch besuchte Ministerpräsident Hendrik Wüst das Friedensdorf in Oberhausen. Empfangen wurde er von Friedensdorf-Leiterin Birgit Stifter sowie Constanze von Gerkan aus der Öffentlichkeitsarbeit.

Mit großem Interesse ließ sich der nordrhein-westfälische Landesvater die Arbeit des Friedensdorfes erläutern und nahm sich viel Zeit für Begegnungen mit den Kindern. Dabei kam auch die gemeinsame Freude nicht zu kurz: Ob beim Seilchenspringen, Fußball oder einer Runde Skip-Bo – Hendrik Wüst suchte ganz bewusst den persönlichen Kontakt.

„Es war für uns ein besonderer Tag, da wir erneut die Dringlichkeit unserer Arbeit schildern konnten“, so Friedensdorf-Leiterin Birgit Stifter. „Wir danken Ministerpräsident Wüst herzlich für seine Nähe und sein Statement, das er mit seinem Besuch gesetzt hat.“