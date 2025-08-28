Spendenkonto: IBAN: DE59 3655 0000 0000 1024 00

de en

Ministerpräsident Hendrik Wüst besucht das Friedensdorf in Oberhausen

Am Mittwoch besuchte Ministerpräsident Hendrik Wüst das Friedensdorf in Oberhausen. Empfangen wurde er von Friedensdorf-Leiterin Birgit Stifter sowie Constanze von Gerkan aus der Öffentlichkeitsarbeit.

Mit großem Interesse ließ sich der nordrhein-westfälische Landesvater die Arbeit des Friedensdorfes erläutern und nahm sich viel Zeit für Begegnungen mit den Kindern. Dabei kam auch die gemeinsame Freude nicht zu kurz: Ob beim Seilchenspringen, Fußball oder einer Runde Skip-Bo – Hendrik Wüst suchte ganz bewusst den persönlichen Kontakt.

„Es war für uns ein besonderer Tag, da wir erneut die Dringlichkeit unserer Arbeit schildern konnten“, so Friedensdorf-Leiterin Birgit Stifter. „Wir danken Ministerpräsident Wüst herzlich für seine Nähe und sein Statement, das er mit seinem Besuch gesetzt hat.“

Beitrag teilen

Newsletter anmelden

Registrieren Sie sich für unseren Newsletter und bleiben Sie regelmäßig über aktuelle Entwicklungen auf dem Laufenden.

Jetzt Abonnieren