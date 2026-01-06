30 und 25 Jahre Nachhaltigkeit: Interläden des Friedensdorfes feiern Jubiläum

Gleich zwei Interläden von Friedensdorf International feiern im Januar 2026 ein besonderes Jubiläum: Der Interladen an der Lothringer Straße 21 in Alt-Oberhausen blickt auf 30 Jahre Bestehen zurück, der Interladen an der Steinbrinkstraße 207 in Sterkrade auf 25 Jahre.



Seit vielen Jahren sind beide Secondhand-Geschäfte feste Bestandteile der jeweiligen Stadtteile. Sie bieten gut erhaltene gebrauchte Waren zu erschwinglichen Preisen an und sprechen damit Menschen mit geringerem Einkommen ebenso an wie Kundinnen und Kunden, die Wert auf Nachhaltigkeit legen oder die humanitäre Arbeit des Friedensdorfes bewusst unterstützen möchten.



Mit ihren Angeboten tragen die Interläden zur Belebung der Innenstadt bei, schaffen Arbeitsplätze, fördern die Wiederverwertung gebrauchter Gegenstände und leisten damit einen wichtigen Beitrag zu Umwelt- und Ressourcenschutz. Besonders prägend ist dabei das Engagement der zahlreichen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer. Die Erlöse aus den Verkäufen kommen der Arbeit des Friedensdorfes zugute.



Anlässlich der Jubiläen lädt das Friedensdorf am Samstag, 10. Januar 2026, von 12 bis 14 Uhr zu einer Jubiläumsveranstaltung in den Interladen an der Lothringer Straße 21 ein. In der Woche vom 5. bis 10. Januar erwarten Besucherinnen und Besucher in beiden Interläden Glücksräder mit attraktiven Rabatten. Am Jubiläumssamstag gibt es neben den Rabatten einige Köstlichkeiten der Firma Wajos auf der Lothringer Straße.