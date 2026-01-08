Offene Dorfrundgänge 2026 im Friedensdorf

Termine stehen fest – Einblicke in die Arbeit des Friedensdorfs



Wofür steht das Friedensdorf? Wer arbeitet in welchen Bereichen – und was passiert dort im Alltag ganz konkret? Antworten darauf geben die offenen Dorfrundgänge: Mitarbeitende aus dem Team der Öffentlichkeitsarbeit führen Interessierte über das Gelände und erläutern anschaulich, wie die verschiedenen Abteilungen zusammenwirken.



Für das Jahr 2026 stehen die Termine fest. Alle Rundgänge beginnen um 11:00 Uhr:

• 14. März 2026 (Samstag)

• 18. April 2026 (Samstag)

• 16. Mai 2026 (Samstag)

• 20. Juni 2026 (Samstag)

• 18. Juli 2026 (Samstag)

• 15. August 2026 (Samstag)

• 17. Oktober 2026 (Samstag)

Treffpunkt: Rua Hiroshima 1, 46147 Oberhausen, der Parkplatz auf der rechten Seite vor der Mehrzweckhalle



Anmeldung:

Eine Teilnahme ist nach kurzer Anmeldung möglich – per E-Mail an offen@friedensdorf.de oder telefonisch unter 02064 / 4974 136.

Bei Anmeldung per E-Mail bitten wir darum, die Anzahl der teilnehmenden Personen anzugeben.