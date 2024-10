3900 Euro von der Hünxer Grundschule

Eine tolle Herbst-Überraschung bereiteten uns kürzlich die Schülerinnen und Schüler der Karl-Vogels-Gemeinschaftsgrundschule in Hünxe: Sage und schreibe 3900 Euro übergaben sie uns für die Arbeit mit unseren Dorfkindern. Es handelt sich um den „Erlös“ aus zwei Sponsorenläufen, nämlich aus den Jahren 2023 und 2024. Für jede von den Schulkindern absolvierte Runde zahlen bereitwillige „Sponsoren“ eine bestimmte Summe in den Aktionstopf ein. Bei den Geldgebern handelte es sich natürlich um die Familien der Mädchen und Jungen, die am Rand des Geschehens eifrig Beifall klatschten und die jungen Läufer*innen anspornten.

Ein weiterer Nutznießer des Sponsorenlaufs ist das Projekt „Bowl of Compassion“, mit dem die Hünxer Schule Suppenküchen oder Schulen in den ärmsten Regionen Indien unterstützt. „So wird den Jüngsten – besonders den benachteiligten Mädchen – eine Möglichkeit geboten, sich perspektivisch aus ihrer Lage zu befreien“, erklärte die kommissarische Schulleiterin Heidrun Wulf.

Gespannt lauschten die fast 200 Kinder den Ausführungen von Friedensdorf-Mitarbeiter Dirk Bohlen, der ihnen die Tätigkeitsfelder unserer Organisation erklärte. Anschließend stellten sie interessiert einige Fragen und vergewisserten sich, dass wir ihre Spende zum Wohle der kranken und verletzten Dorfkinder verwenden.