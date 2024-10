Friedensdorf sucht Ehrenamtliche für die Betreuung von Kindern in Kliniken

Um unsere Einzelfallhilfe für Kinder aus Krisengebieten bundesweit weiter auszubauen, benötigen wir dringend Unterstützung von Partnern aus dem Klinikbereich. Deshalb freuen wir uns besonders, dass wir fünf weitere Kliniken für eine Zusammenarbeit gewinnen konnten. Doch um diesen Kindern bestmöglich beizustehen, brauchen wir engagierte Ehrenamtler, die mit Freude und Enthusiasmus gemeinsam mit uns die wichtige Aufgabe der Betreuung übernehmen.



Jeder, der schon einmal selbst im Krankenhaus war, weiß, wie wertvoll und wichtig eine liebevolle Begleitung in dieser Situation ist. Unsere ehrenamtlichen Helfer*innen spielen eine entscheidende Rolle, indem sie mit den Kindern spielen, ihnen vorlesen, mit ihnen reden oder einfach nur da sind und zuhören. Auch der Austausch mit dem Pflegepersonal gehört zu den Aufgaben, um gemeinsam den Klinikalltag für die Kinder so angenehm wie möglich zu gestalten. Auf diesem Weg wollen wir nicht nur den kleinen Patienten helfen, sondern auch das Pflegepersonal entlasten.



Die Ehrenamtlichen werden von uns sorgfältig geschult und haben stets einen Ansprechpartner*in – sei es in unserer Zentralstelle in Dinslaken oder an unseren Koordinationsstellen in Nord-, Süd- und Ostdeutschland.



Interessierte können sich unter freiwillige@friedensdorf.de oder telefonisch unter 02064 – 49740 melden, um weitere Informationen zu erhalten und Teil unserer wichtigen Arbeit zu werden.