Im Fokus: Unsere Soforthilfemaßnahmen

Vielen ist Friedensdorf International vor allem durch die medizinische Einzelfallhilfe bekannt. Doch unsere Projektarbeit ist genauso wichtig. Ebenso haben Soforthilfemaßnahmen in den letzten Jahren stark zugenommen.

Wir möchten Ihnen diese Tätigkeitsbereiche genauer vorstellen und Ihnen zeigen, welche Hilfsleistungen wir erbringen – und wie Sie uns dabei unterstützen können.

Konflikte und Naturkatastrophen machen schnelle Hilfe notwendig

Wenn Menschen aufgrund bewaffneter Konflikte aus ihrer Heimat fliehen müssen oder Naturkastrophen wie Erdbeben oder Überschwemmungen ihre Häuser zerstören und sämtliches Hab und Gut davontragen, ist schnelle Hilfe gefragt. Die Betroffenen stehen oft vor dem Nichts. Besonders für Kinder ist diese Situation angsteinflößend und gefährlich, oft lebensbedrohlich.

In Zusammenarbeit mit unseren Partnern vor Ort haben wir in den letzten Jahren immer häufiger Soforthilfe geleistet. Dabei haben wir Medikamente und weitere medizinische Hilfsgüter geliefert, aber auch Lebensmittel, Kleidung, Schuhe und Decken. Vor allem im Winter wird ein Leben ohne Dach über dem Kopf und ohne ausreichende Versorgung mit Medikamenten und Lebensmitteln extrem bedrohlich. Da wir mit unseren Partnerorganisationen über verlässliche Strukturen vor Ort verfügen, die uns zum einen konkret über die Bedarfe der Familien informieren und zum anderen die Verteilung der Hilfsgüter sicherstellen können, haben wir uns in vielen Fällen entschieden, umgehend zu helfen. Denn in derartigen Katastrophensituationen zählt jeder Moment. Besonders haben wir bei unseren Hilfsleistungen natürlich die Kinder im Blick, deren Gesundheit durch die genannten äußeren Umstände massiv gefährdet ist. Sie in diesen Akutphasen zu versorgen und damit ein wenig die gesamte Familie zu entlasten, ist unser vorrangiges Anliegen.

Im Folgenden sehen Sie eine Auswahl unserer Soforthilfemaßnahmen der letzten Jahre.

Afghanistan: Seit der Machtübernahme der Taliban im August 2021 haben wir in Kooperation mit unseren afghanischen Partnern mehrere tausend Lebensmittelpakete sowie mehrere Health Kits an hungernde und notleidende Familien in mehreren afghanischen Provinzen geliefert.

Lebensmittel und Decken für Menschen in Logar

Lebensmittel nach Sturzflut

Medizinische Health Kits für Menschen in Baghlan

Neues Hühnerprojekt – Soforthilfe mit langfristigem Nutzen

Kurdistan: In der Autonomen Region Kurdistan haben wir gemeinsam mit der “Barzani Charity Foundation“ (BCF) ezidische Flüchtlinge in Camps mit Lebensmittelpaketen versorgt. Außerdem haben wir LKWs mit medizinischen Hilfsgütern auf den Weg gebracht, um den Bestand mehrerer Krankenhäuser in Erbil und im Shingal aufzufüllen sowie Medikamente und medizinisches Material für drei Basisgesundheitsstationen in der Shingal-Region finanziert. Die Medikamente und das weitere Material wurden vor Ort gekauft.

5,5 Tonnen medizinische Hilfsgüter für Menschen in Kurdistan/Irak

Türkisch-syrische Grenzregion: Nach dem schweren Erdbeben in der türkisch-syrischen Grenzregion im Februar 2023 haben wir die BCF umgehend bei der Soforthilfe für die Erdbebenopfer finanziell unterstützt. Die BCF arbeitet seit Jahren mit dem „Kurdischen Roten Halbmond“ im Nachbarland Syrien zusammen. Über diese Verbindung konnte eine Erstversorgung der Menschen im Erdbebengebiet mit Grundnahrungsmitteln, warmer Bekleidung und Decken ermöglicht werden.

Lebensmittel und Kleidung für Menschen im nordsyrischen Afrin

Soforthilfe nur mit Spendengeldern möglich

Dass unsere Soforthilfemaßnahmen funktionieren und dort ankommen, wo sie gebraucht werden, verdanken wir zu großen Teilen den Mitarbeitenden unserer Partnerorganisationen. Dass wir überhaupt Soforthilfe leisten können, verdanken wir Spenderinnen und Spendern. Denn nur mit ihrer Hilfe können wir die Finanzierung der Hilfsgüter und die Logistikkosten stemmen.

Wenn auch Sie uns unterstützen möchten, können Sie Ihre Spende gern unter dem Stichwort “Soforthilfe” auf folgendes Konto überweisen:

Stadtsparkasse Oberhausen

IBAN: DE59 3655 0000 0000 1024 00

SWIFT-BIC: WELADED1OBH