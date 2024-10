Über 80 Paar neue Kinderschuhe für das Friedensdorf

Durch das aktive Engagement des Schuhhauses Lambertz in Sterkrade dürfen sich die Kinder des Friedensdorfes über mehr als 80 Paar neue Schuhe freuen. Der wertvolle Beitrag kam genau zur richtigen Zeit, denn das Friedensdorf benötigte dringend 60 Paar Schuhe für die jungen Patientinnen und Patienten, die teilweise im kommenden Monat die Heimreise antreten werden. „Es freut uns sehr, dass es am Ende sogar noch mehr geworden sind“, sagt Claudia Peppmüller vom Friedensdorf.



Den Anstoß für die großartige Aktion gab ein Aufruf von Axel Lambertz in einer WhatsApp-Gruppe der Rexor Einkaufsgemeinschaft. Zahlreiche Kolleginnen und Kollegen aus ganz Deutschland folgten seinem Beispiel und beteiligten sich ebenfalls mit Spenden. So entstand eine bundesweite Welle der Hilfsbereitschaft, die dem Friedensdorf direkt zugutekam.



Das Schuhhaus Lambertz ist eine echte Institution in Sterkrade: Seit 1918 sorgt das Familienunternehmen, das heute von Axel und seinem Sohn Nico in fünfter Generation geführt wird, für hochwertige Schuhe und orthopädische Anpassungen. „Für uns ist es ein absolutes Bedürfnis, hier vor Ort in Oberhausen zu helfen. Helfen gehört quasi zu unserem Beruf“, betont Axel Lambertz. Auch Nico Lambertz zeigt sich engagiert und ergänzt: „Sollten orthopädische Änderungen an den Schuhen für die Kinder nötig sein, übernehmen wir diese selbstverständlich.

Besonders beeindruckend ist die Geschwindigkeit, mit der die Hilfe umgesetzt wurde: Anfang Oktober erreichte die Anfrage das Schuhhaus, und bereits zwei Wochen später waren die Pakete fertig zur Übergabe an das Friedensdorf. Axel und Nico Lambertz bedanken sich bei allen beteiligten Kolleginnen und Kollegen für die schnelle Reaktion und die großzügige Unterstützung, die so dringend gebraucht wurde.



„Wir fühlen uns als Oberhausener seit jeher mit der Arbeit und der Philosophie des Friedensdorfes verbunden“, erklärt Axel Lambertz. Wer ebenfalls helfen möchte, kann während der Geschäftszeiten Schuhe für das Friedensdorf im Schuhhaus Lambertz auf der Bahnhofstraße 56 in Sterkrade abgeben. „Es ist wichtig, dass es sich um neue Schuhe handelt, um den Kindern ein gesundes Laufen zu ermöglichen“, fügt Nico Lambertz hinzu.



Mit ihrer Spende zeigen Axel und Nico Lambertz, dass Tradition und soziales Engagement Hand in Hand gehen können.