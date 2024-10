MGV Ossian 1879 e.V. übergibt Spende an das Friedensdorf

Dirk Bohlen vom Friedensdorf (l.) hat die Spende von Jürgen Köhler, Walter Schulten, Hans-Gerd Tenoth und Wilhelm Kettler vom MGV Ossian 1879 e.V. entgegen genommen.

Die Chor-Gemeinschaft MGV Ossian 1879 e.V., die mit rund 90 Mitgliedern fest in der Oberhausener Gemeinschaft verankert ist, hat dem Friedensdorf eine großzügige Spende in Höhe von 2.000 Euro übergeben. Die Übergabe fand in unseren Räumlichkeiten statt.



Die Verbundenheit des Männergesangsvereins mit Oberhausen und insbesondere mit Alt-Oberhausen ist seit jeher stark: Über Jahrzehnte hinweg war das Haus Union der Treffpunkt für die Mitglieder, wo Geselligkeit und Gemeinschaftssinn stets gepflegt wurden. Auch bei der Entscheidung, wohin die Spendensumme fließen soll, gab es keine großen Überlegungen – die Unterstützung sollte im Herzen Oberhausens bleiben.



„Wir haben uns bewusst für das Friedensdorf entschieden, da wir die dort geleistete Arbeit als Oberhausener seit vielen Jahrzehnten verfolgen und bewundern“, erklärt Jürgen Köhler, der die Spende gemeinsam mit seinen Mitstreitern Walter Schulten, Hans-Gerd Tenoth und Wilhelm Kettler übergab. Die Wertschätzung für die Arbeit des Friedensdorfes und den Einsatz für Kinder aus Kriegs- und Krisengebieten ist tief verankert – nicht nur im Chor selbst, sondern auch in den Herzen vieler Oberhausener.



Wir vom Friedensdorf International danken dem MGV Ossian herzlich für diese großzügige Spende und das Vertrauen in unsere Arbeit.