Afghanistan-Blog: Einsatz begann mit einer Explosion in Kabul

4. November, 19 Uhr:

Wir haben schon viele Möglichkeiten gesehen wie Familien die Wunden ihrer Kinder abdecken. Heute staunten wir nicht schlecht als beim Abdecken der Tücher dieses Blatt zum Vorschein kam. Es handelt sich um Breitblättriger Wegerich, ein Heilkraut. Diese Pflanze ist dafür bekannt, dass sie Infektionen lindern kann. Aber leider ist die Infektion bei diesem Jungen bereits zu weit fortgeschritten. Er ist eines von 89 Kindern, die deshalb eine medizinische Behandlung in Deutschland benötigen.

4. November, 11 Uhr:

Das Friedensdorf International holt wieder Kinder aus Afghanistan zur Behandlung nach Deutschland. Diesmal sind es 89. Vor der Abreise am Donnerstag haben wir ein Treffen, in dem die Kinder und ihre Eltern auf die anstehende Reise vorbereitet werden. Der Abschied fällt immer extrem schwer, die Kinder sind schließlich ein halbes Jahr, oft länger von ihren Eltern getrennt. Aber die medizinische Versorgung in Afghanistan ist katastrophal schlecht. Für manche der Kinder ist die Reise nach Deutschland die letzte Hoffnung auf Heilung. Es ist immer wieder berührend, was die Eltern dafür auf sich nehmen. Viele reisen aus weit entfernten Provinzen an, manche brauchen eine Woche oder länger, um nach Kabul zu kommen. (Bild und Text: Jan Jessen)

3. November, 17 Uhr:

Seit gestern befinden wir uns in der afghanischen Hauptstadt Kabul. Am frühen Abend wurden unsere Gespräche über den anstehenden Hilfseinsatz von einem lauten Knall unterbrochen. Wie wir zur Stunde wissen, ist ein Gaslager explodiert.

Heute haben wir viele ehemalige Schützlinge und neue Patienten für das OP-Projekt in Kabul vorgestellt bekommen. Hier nun ein paar Impressionen.