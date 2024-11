Abschied von Friedas Welt – Dank und Neuanfang

Mit einem schweren Herzen müssen wir verkünden, dass unser liebevoll geführter Laden Friedas Welt in Schmachtendorf seine Türen schließen wird. Am 31. Dezember 2024 geben wir unser Ladenlokal auf. Die steigenden Betriebskosten machen es uns leider unmöglich, den Betrieb in dieser Form aufrechtzuerhalten, und so mussten wir uns zu diesem schmerzhaften Schritt entscheiden.



Fast sieben Jahre lang war Friedas Welt ein Ort der Begegnung, der Inspiration und des Miteinanders. Auf Veranstaltungen und hier im Laden konnten wir gemeinsam mit unserem Team viele schöne Momente mit Ihnen, den Bürgerinnen und Bürgern, teilen. „Es ist sehr schade, aber leider mussten wir uns zu diesem Schritt entscheiden,“ erklärt Sarah Beckmann vom Friedensdorf. „Unser besonderer Dank gilt allen, die uns über die Jahre hinweg treu geblieben sind. Und natürlich möchten wir unseren wunderbaren Ehrenamtlichen danken, die Friedas Welt mit so viel Herzblut und Hingabe zum Leben erweckt haben.“



Bis zum Jahresende bleibt unser Laden in Schmachtendorf zu den gewohnten Zeiten geöffnet, und wir laden Sie herzlich ein, uns noch einmal zu besuchen. Danach wird es weiterhin möglich sein, Bestellungen online aufzugeben, und wir arbeiten intensiv daran, eine Lösung zu finden, um die beliebten Workshops auch in Zukunft fortzuführen. „Natürlich können auch weiterhin Firmengeschenke oder Geschenke für Jubiläen bei uns vor Ort gekauft, oder im kommenden Jahr online bestellt werden“, so Sarah Beckmann, die ergänzt: „Damit unterstützen Sie auch künftig die Arbeit des Friedensdorfes.“



An dieser Stelle möchten wir von ganzem Herzen danke sagen – für die schönen Stunden, für die wertvollen Begegnungen und für die unglaubliche Unterstützung, die wir erleben durften.