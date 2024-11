Rollatoren-Sammlung fürs Friedensdorf bei der “Grand Snail Tour” in Hünxe-Bruckhausen

Das Konzept ist ungewöhnlich für uns und die Spannung steigt mit schrumpfender zeitlicher Nähe zum Termin. Friedensdorf geht neue Wege – und zwar durch eine Kooperation mit dem fleißigen Team des Repair Cafés in Hünxe-Bruckhausen und „Urbane Künste Ruhr“, einer Abteilung der Kultur Ruhr GmbH in Bochum.

Was genau passieren soll? Die Macher vom Bruckhausener Repair-Café sind dem Friedensdorf seit vielen Jahren eng verbunden. Und so hatte das Planungsteam mit Fitti Hoffmann, Hans Alefs und Hermann Beeker die Idee, uns von ihrem Wirken profitieren zu lassen. Konkret: die Hobbytüftler möchten uns rundumerneuerte Rollatoren, Gehilfen und Rollstühle schenken. Diese sollen vorher gesammelt, auf Schwächen geprüft und instandgesetzt werden, bevor die Geräte an uns übergeben werden.

Einfach so? Natürlich nicht! In Bruckhausen findet nämlich am Donnerstag, 21. November, ein Aktionstag zugunsten des Friedensdorfes statt. In und vor dem evangelischen Gemeindezentrum „Unsere Arche“ am Danziger Platz präsentieren verschiedene Aktive ein buntes Programm aus Information, Unterhaltung und Interaktion. Das Ganze läuft unter dem Namen „Grand Snail Tour“ einer Marke von Urbane Künste Ruhr.

Diese besuchen in einem Zeitfenster von drei Jahren insgesamt 53 Städte und Gemeinden am Niederrhein und im Ruhrgebiet und reihen die Termine in Form einer Schnecke (Snail) aneinander. Nach der Eröffnung in Xanten und Events in Wesel und Hamminkeln ist im Herbst auch Hünxe am Zug. Der Titel der Veranstaltung lautet „Reparieren in Hünxe“. Lokaler Ausrichter ist das Repair-Café der Kirchengemeinde.

Das Bummelvolk am 21. November kann sich auf wertige Inhalte freuen: Im Foyer der Arche gibt’s leckeren Kuchen des örtlichen Landfrauenvereins, dazu Kaffee und alkoholfreie Getränke. Friedensdorf International liefert Informationen zu den Inhalten seiner Arbeit und zeigt Bilder aus dem Dorfleben sowie von diversen Einsätzen. Außerdem läuft im Kirchensaal ein Video über das humanitäre Wirken der Kinderhilfsorganisation.

Auf der gegenüberliegenden Seite des Marktplatzes findet ein besonderes Programm auf einer mobilen Bühne statt: Die kanadische Künstlerin Darsha Hewitt erforscht in ihren Arbeiten, wie die Rohstoffe Sound und Elektrogeräte von der Konsumgesellschaft genutzt und entsorgt werden. In Hünxe widmet sie sich ausrangierten Lautsprecherboxen und lässt in Kollaboration mit dem Repair-Café und Bürger*innen der Stadt über die Dauer der Veranstaltung eine raumgreifende Klanginstallation im Stadtraum entstehen. Am Wagen wird erstmalig die Skulptur Choir Of Missed Connections von Aram Bartholl präsentiert, die sich den Schattenseiten digitaler Vernetzung widmet. Bei ihrem Wirken wird Darsha Hewitt von Hünxer Grundschülern unterstützt.

Die lokalen Organisatoren warten mit einem kulturellen “Bonbon” auf: Der bekannte Künstler Alfred Grimm, der unter anderem das Kirchenfenster in der “Arche” gestaltet hat, wird bei der Aktion über seine Arbeit informieren.

Wer dem Friedensdorf helfen und seinen ausgedienten Rollator, Gehilfen oder einen Rollstuhl spenden möchte, kann vorab Kontakt aufnehmen mit Organisator Hans Alefs, Telefon 0157-78786935.

Das Programm in und vor der Kirche beginnt übrigens um 10 Uhr, die Soundinformation startet ab 14 Uhr und endet gegen 18 Uhr. Klingt nach neuen Wegen und nach Spannung – aber das sagten wir ja bereits.

