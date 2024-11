Auszubildende von Evonik und Borussia Dortmund hatten beim “Social Day” Spaß mit unseren Schützlingen

Jutebeutel und Blumentöpfe bemalen, Masken und Butterkekshäuser basteln, sportliche Übungen, die sonst nur Fußballer absolvieren – nicht gerade die übliche Agenda für Auszubildende von Evonik und Borussia Dortmund. Am 9. November war das aber anders, denn an diesem Tag besuchten rund 30 Azubis und sechs Trainees der beiden Unternehmen das Friedensdorf in Oberhausen, um dort einen so genannten „Social Day“ durchzuführen.

Jede Aktivität wurde in den vergangenen Monaten sorgfältig von den Auszubildenden unter Anleitung der Trainees von Evonik geplant, um den Kindern des Friedensdorfs einen abwechslungsreichen Tag und möglichst viel Raum für Kreativität und eigenständiges Ausprobieren zu lassen. Neben vielen neuen Kontakten und Eindrücken schulte die unternehmensübergreifende Zusammenarbeit die Fähigkeiten der jungen Menschen im Projektmanagement. „Es war rundum eine tolle Team-Building-Veranstaltung mit Spaßfaktor, sozialem Hintergrund und enormem Wert für die Azubis beider Unternehmen”, beschreibt Hannah Gildehaus, HR Trainee, das Projekt.

Für den „Social Day“ hatten die Auszubildenden und Trainees jede Menge Ideen und Materialien im Gepäck, um den Friedensdorf-Kindern einen spannenden Tag zu bescheren. “Den vorbereiteten Stationen begegneten die Kinder mit großer Neugierde und Begeisterung. Der Social Day hat viele einmalige Erfahrungen geschaffen, die allen Beteiligten bestimmt noch lange in Erinnerung bleiben werden“, freut sich Nils Krähe, HR Trainee.

Ähnlich fassen die Azubis die Erlebnisse des besonderen Tages zusammen. „Die strahlenden Gesichter der Kinder sind der größte Dank, den man sich vorstellen kann“, so Hannah Eilbracht, Auszubildende zur Kauffrau für Büromanagement im Chemiepark Marl.

Auch bei Lilly Michel, Auszubildende zur Kauffrau im E-Commerce beim BVB, hat der Tag großen Eindruck hinterlassen: „Es war herzerwärmend zu sehen wie offen, vorbehaltlos und mit wie viel Begeisterung die Kinder an den Stationen gespielt und gebastelt haben.“

Thomas Wessel, Personalvorstand und Arbeitsdirektor von Evonik, ist beeindruckt vom Einsatz der jungen Menschen: „Es begeistert mich, wie sich unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ehrenamtlich für soziale Projekte einsetzen. Wir sind stolz auf ihren Beitrag zur wichtigen Arbeit des Friedensdorfs International, das wir seit Jahren unterstützen. Die Zusammenarbeit mit Borussia Dortmund zeigt, was gemeinsam möglich ist. Solche Initiativen bieten eine hervorragende Gelegenheit, das Friedensdorf und seine Helfer kennenzulernen und langfristig zu fördern.“

„Für Borussia Dortmund ist es von großer Bedeutung, dass Jugendliche bereits während ihrer Ausbildung die Wichtigkeit von gesellschaftlichem Engagement erkennen und dadurch erfahren, dass sie eigenständig viel bewirken können. Es freut mich sehr, dass die Zusammenarbeit zwischen den Auszubildenden und Trainees von Evonik und Borussia Dortmund so erfolgreich war und jeder seine Ideen und Vorstellungen in das Projekt einbringen konnte. Dadurch haben wir den Kindern im Friedensdorf einen unvergesslichen Tag bereitet.“ sagt Cindy Bockloh, Ausbildungskoordinatorin von Borussia Dortmund.