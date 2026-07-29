93.000 Euro für das Friedensdorf

93.000 Euro für die Kinder des Friedensdorfes: Dieses Ergebnis steht am Ende eines besonderen Wochenendes.



Im Rahmen der 8. Deutschen Lions Golfmeisterschaft im Golfclub Weselerwald wurden 65.000 Euro für das Friedensdorf gesammelt. Weitere 28.000 Euro kamen durch das Friedensgolf-Turnier zusammen. Die Gesamtsumme von 93.000 Euro unterstützt die medizinische Hilfe für kranke und verletzte Kinder aus Kriegs- und Krisengebieten.



Bereits am Vorabend erhielten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei einem Besuch im Friedensdorf Einblicke in die Friedensdorf-Arbeit. Besonders die Begegnungen mit den Kindern machten deutlich, welche Wirkung das Engagement der vielen Unterstützerinnen und Unterstützer entfaltet.



Auch auf dem Golfplatz stand der Charity-Gedanke jederzeit im Mittelpunkt. Sportlicher Ehrgeiz, Fairness und Gemeinschaft prägten die Deutsche Lions Golfmeisterschaft ebenso wie die abschließende Abendveranstaltung mit der Ehrung der Siegerinnen und Sieger.





„Wir bedanken uns herzlich beim Lions Club Dorsten für die federführende Organisation der Meisterschaft. Ein ebenso großer Dank gilt allen teilnehmenden Lions Clubs, den Sponsoren, den zahlreichen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern sowie den Mitarbeitenden des Friedensdorfes. Besonders bedanken wir uns außerdem beim Lions Club Hünxe Rhein-Lippe für die tatkräftige Unterstützung sowie beim Lions Club Oberhausen Glückauf und dem Lions Club Hünxe für die großzügige Spende aus dem Friedensgolf-Turnier“, sagte Constanze von Gerkan vom Friedensdorf nach dem erfolgreichen Wochenende.