Einladung zum Hiroshima & Nagasaki-Gedenktag 2026

Jedes Jahr am 6. und 9. August finden weltweit Gedenkveranstaltungen statt, um an die Atombombenabwürfe auf Hiroshima und Nagasaki sowie an ihre verheerenden humanitären Folgen zu erinnern.

Doch der Gedenktag richtet den Blick nicht nur auf das Vergangene. Er erinnert uns auch daran, dass Frieden kein Selbstverständnis ist, sondern täglich neu geschaffen werden muss: durch Dialog, gegenseitigen Respekt und den Willen, Konflikte ohne Gewalt zu lösen. Jede:r Einzelne kann dazu beitragen, eine Kultur des Friedens zu stärken und Hoffnung an kommende Generationen weiterzugeben.

Wir laden Sie als Mitglied der Friedensinitiative Oberhausen herzlich ein, am 6. August 2026 um 21:00 Uhr mit uns auf dem Friedensplatz in Oberhausen zusammen zu kommen. Gemeinsam erinnern wir an die Opfer der Atombombenabwürfe auf Hiroshima und Nagasaki und setzen zugleich ein sichtbares Zeichen für eine friedliche Zukunft ohne Atomwaffen. Einer japanischen Tradition folgend gedenken wir der Verstorbenen mit brennenden Kerzen – als Symbol des Erinnerns, der Hoffnung und des gemeinsamen Wunsches nach einer Welt in Frieden.

Wir freuen uns auf Ihr Kommen!

Mehr Informationen unter:

Friedensdorf Bildungswerk

Tel.:02064/4974-141

Email: bildungswerk@friedensdorf.de