Adventszauber in Dinslaken – Ein stimmungsvoller Start in die Weihnachtszeit

Am Samstag, den 30. November, findet von 11:00 bis 18:00 Uhr der 23. Adventszauber in der ASE-Werkstatt in Dinslaken (Nikolaus-Groß-Straße 4) statt. Veranstaltet von den Albert-Schweitzer-Einrichtungen und der Lebenshilfe Dinslaken, erwartet die Besucher eine festliche Atmosphäre mit zahlreichen Attraktionen für die ganze Familie.



23 liebevoll dekorierte Hütten bieten handgefertigte Produkte an, darunter Vogelhäuschen, Adventskränze, Holzdekorationen und frisch geschlagene Weihnachtsbäume. Auch das Friedensdorf International ist mit einem Stand vor Ort und präsentiert Geschenkideen für die Adventszeit.



Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt:

• Glühwein und Punsch

• Spezialitäten aus dem Eisenrauch-Smoker

• Frische Waffeln und Kuchen



Die kleinen Besucher können sich beim Kinder-Schminken vergnügen oder ihre Weihnachtswünsche ans Christkind senden – ein Erlebnis, das garantiert für leuchtende Augen sorgt.

Der Adventszauber ist ein idealer Anlass, um sich auf die Weihnachtszeit einzustimmen, durch die festlichen Stände zu stöbern und einen schönen Tag mit Familie und Freunden zu verbringen.



Der Eintritt ist frei. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!