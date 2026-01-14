Benefizkonzerte zur Matthäuspassion

World Doctors Orchestra & Deutscher Ärztechor unterstützen das Friedensdorf



Im März 2026 erklingt Johann Sebastian Bachs Matthäuspassion in drei besonderen Benefizkonzerten zugunsten von Friedensdorf International. Das World Doctors Orchestra und der Deutsche Ärztechor verbinden musikalische Spitzenleistung mit einem starken humanitären Anliegen.



Die Konzerte finden statt am

• Freitag, 6. März 2026, um 19 Uhr in der Christuskirche Karlsruhe

• Samstag, 7. März 2026, um 17 Uhr im Münster St. Maria und Markus auf der Reichenau

• Sonntag, 8. März 2026, um 17 Uhr in der Friedenskirche Ludwigsburg



Unter der Leitung von Stefan Willich wirken renommierte Solistinnen und Solisten mit: Maine Takeda (Sopran), Louise Lotte Edler (Mezzosopran), Fabian Kelly (Tenor) und Florian Kontschak (Bass).



Das World Doctors Orchestra vereint über 2.000 Medizinerinnen und Mediziner aus mehr als 60 Nationen, der Deutsche Ärztechor mehr als 500 singbegeisterte Ärztinnen und Ärzte aus dem gesamten Bundesgebiet. Beide Ensembles engagieren sich ehrenamtlich – sämtliche Erlöse der Benefizkonzerte fließen in medizinische Hilfsprojekte.



Mit den Aufführungen der Matthäuspassion wird die Arbeit des Friedensdorfes unterstützt.