Die Nachtwächter zu Gast im Friedensdorf

Seit vielen Jahren dürfen wir uns über die Unterstützung eines ganz besonderen Vereins freuen: die Holtener Nachtwächter. Mit großem Engagement, viel Herzblut und einer gehörigen Portion Tradition setzen sie sich immer wieder für die Arbeit des Friedensdorfes ein.



Auch in diesem Jahr durften wir Dagmar und Thorsten Rohmert, Michael Humrich, Daniel Staude sowie den Stadtverordneten Helmut Brodrick im Friedensdorf begrüßen – zum traditionellen Auszählen der Spendendosen. Gesammelt wurden die Spenden bei den Führungen der Holtener Nachtwächter durch Holten an den vier Advents-Samstagen.



Das Ergebnis kann sich sehen lassen: 5.600 Euro kamen zusammen – eine großartige Summe.



Wir bedanken uns von Herzen bei unseren Holtener Freunden für dieses wunderbare Engagement – und natürlich bei allen Spenderinnen und Spendern, die diese Unterstützung möglich gemacht haben.