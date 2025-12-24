Eine dankbare Begegnung zum Jahresende

Das Jahresende ist im Friedensdorf Inte immer auch ein Moment des Innehaltens: zurückzublicken auf das gemeinsam Erreichte, dankbar zu sein für verlässliche Partnerschaften – und mit Zuversicht nach vorne zu schauen.



Umso mehr haben wir uns über den Besuch einer Delegation der Aumund Foundation bei uns im Friedensdorf gefreut. Als langjähriger Projektpartner unterstützt die Aumund Foundation unsere Arbeit in ganz besonderem Maße. Allein im vergangenen Jahr konnten dank dieser Unterstützung über 50 dringend benötigte Operationen für Kinder in Kabul, Afghanistan, ermöglicht werden. Darüber hinaus wurden mehr als 100 medizinische Behandlungen in Deutschland finanziert.



Bei ihrem Besuch erhielten die Gäste aktuelle Einblicke in unsere Arbeit. Friedensdorf-Leiterin Birgit Stifter sowie die Leiterin der Öffentlichkeitsarbeit Claudia Peppmüller informierten über laufende Projekte, medizinische Hilfeleistungen und die Perspektiven für die kommenden Jahre.





Mit großer Dankbarkeit für die verlässliche Unterstützung der Aumund Foundation blicken wir zuversichtlich in die Zukunft und sagen von Herzen: Danke.