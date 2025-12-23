Spende aus Oberhausener Händen

Mit großer Freude und von Herzen sagen wir Danke an die gewa Gesellschaft für Gebäudereinigung und Wartung mbH für eine großzügige Spende in Höhe von 2.500 Euro.



Das inhabergeführte Familienunternehmen, das in zweiter Generation von den Brüdern Bernd und Stefan Thielen geleitet wird, ist mit rund 3.200 Mitarbeitenden deutschlandweit in der Heimatstadt Oberhausen der größte private Arbeitgeber. Umso mehr freut es uns, dass sich die gewa nicht nur wirtschaftlich, sondern auch gesellschaftlich engagiert.



Die Spendensumme wurde anlässlich des 60-jährigen Firmenjubiläums sowie beim 1. Gewa Golf Cup gesammelt.





Übergeben wurde die Spende von Sonja Peters, Leitung Marketing & Unternehmenskommunikation der gewa, an Constanze von Gerkan aus unserer Öffentlichkeitsarbeit.



Wir bedanken uns herzlich bei der gewa, ihren Mitarbeitenden und allen Beteiligten für diese herausragende Unterstützung.