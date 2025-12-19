Design, das hilft: 16.505 Euro für die Arbeit des Friedensdorfes

Formschöne Designobjekte ersteigern und dabei Kindern in Not helfen – genau das wurde auch in diesem Jahr im Red Dot Design Museum möglich. Bereits zum 14. Mal fand dort eine Charity-Auktion statt, deren Erlös vollständig der Arbeit von Friedensdorf International zugutekommt.



Zahlreiche hochwertige Designprodukte – von Möbeln und Leuchten über Kochutensilien, Werkzeuge und Lautsprecher bis hin zu Kinderwagen und -möbeln – kamen unter den Hammer. Alle Objekte wurden zuvor für den renommierten Red Dot Design Award eingereicht und von den Herstellerunternehmen kostenfrei für den guten Zweck zur Verfügung gestellt. Einige der begehrten Stücke starteten sogar mit einem Mindestgebot von nur einem Euro.



Dank der großen Beteiligung und Spendenbereitschaft der Besucherinnen und Besucher konnte in diesem Jahr ein Erlös von 16.505 Euro erzielt werden. Auch die Eintrittsgelder der Veranstaltung flossen vollständig in die Unterstützung unserer Arbeit ein.



Für das Friedensdorf war Claudia Peppmüller, Leiterin der Öffentlichkeitsarbeit, vor Ort und erlebte eine besondere Veranstaltung, bei der Design, Engagement und Mitgefühl auf eindrucksvolle Weise zusammenkamen.



Wir danken dem Red Dot Design Museum, den beteiligten Unternehmen und allen Teilnehmenden von Herzen für diese wertvolle Unterstützung.