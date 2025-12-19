Friedensdorf International ermöglicht gemeinsam mit der Barzani Charity Foundation medizinische Grundversorgung und notwendige Operationen in Kurdistan

Seit August ist eine von Friedensdorf International finanzierte Mobile Klinik im Nordirak im Einsatz. In enger Zusammenarbeit mit der lokalen Partnerorganisation Barzani Charity Foundation (BCF) wird dort medizinische Hilfe für Kinder und ihre Familien geleistet – insbesondere in Flüchtlingscamps, in denen eine reguläre medizinische Versorgung kaum noch existiert.



Unter der Leitung von Dr. Jasin versorgt das mobile Ärzteteam Flüchtlingscamps, die nahe der Stadt Dohuk liegen, darunter das Flüchtlingscamp Mam Rashan, in dem rund 4.500 jesidische Geflüchtete leben. Die meisten Familien leben dort seit über zehn Jahren. Feste medizinische Einrichtungen gibt es nicht mehr. Während eines aktuellen Besuchs des Camps konnte das Team von Friedensdorf International die Arbeit der Mobilen Klinik begleiten und Behandlungen direkt vor Ort miterleben. Dabei wurde deutlich, wie unverzichtbar diese Form der mobilen medizinischen Grundversorgung für die Kinder in den Camps ist. „ Kälte und Wetterumschwünge haben zu einer Welle grippaler Infekte geführt, von der vor allem Kinder betroffen sind, “ erklärt Dr. Jasin.



Notwendige und lebensrettende Operationen – Chancen auf Gesundheit und Überleben



Ergänzend zur mobilen Versorgung finanziert Friedensdorf International medizinisch notwendige Operationen für Kinder aus Flüchtlingscamps sowie aus extrem armen Familien. Die Kosten für diese Eingriffe könnten die betroffenen Familien niemals selbst tragen.



Für viele Kinder bedeutet die Unterstützung durch Friedensdorf International die Chance auf eine gesündere Zukunft. Operationen verhindern bleibende gesundheitliche Schäden oder schwere Einschränkungen – etwa bei Augenerkrankungen, bei denen unbehandelt der Verlust des Sehvermögens drohen würde.



In anderen Fällen sind die Eingriffe akut lebensrettend. Ein Beispiel ist die Behandlung eines vierjährigen Mädchens aus dem Dorf Qasrok. Das Kind litt an einem schweren Nierenleiden: Eine Niere fehlte bereits, die zweite war durch einen Nierenstau stark geschädigt. Ohne den dringend notwendigen operativen Eingriff hätte sich ihr Gesundheitszustand weiter verschlechtert – mit hoher Wahrscheinlichkeit hätte das Mädchen nicht überlebt. Durch die von Friedensdorf International finanzierte Operation konnte ihr Leben gerettet werden.







Hintergrund: Rückzug internationaler Hilfe verschärft die Lage in den Camps



In Mam Rashan wie auch in anderen Flüchtlingscamps der Region ist die medizinische Versorgung nahezu vollständig zusammengebrochen. Für das kommende Jahr ist vorgesehen, dass der UNHCR in diesem Camp lediglich zwei Stellen weiterfinanziert – die Camp-Leitung sowie eine Reinigungskraft. Medizinische oder soziale Leistungen sind davon nicht mehr abgedeckt.



Der gleichzeitige Rückzug internationaler Hilfsorganisationen, unter anderem infolge des Wegfalls von US AID-Fördermitteln, führt dazu, dass die Menschen in den Camps künftig weitgehend auf sich allein gestellt sein werden.



Einige Familien erhalten inzwischen Zugang zu landwirtschaftlichen Flächen oder finden Gelegenheitsarbeit bei umliegenden Bauern. Diese Ansätze eröffnen erste Möglichkeiten zur Eigenversorgung, reichen jedoch insbesondere für Familien mit Kindern nicht aus. Die Beobachtungen vor Ort zeigen deutlich, dass die Ernährungssituation vieler Kinder kritisch ist und die dauerhafte Selbstversorgung der Camp-Bewohner eine große Herausforderung darstellt.



Die Finanzierung der Mobilen Klinik, der medizinischen Ausstattung sowie der notwendigen und lebensrettenden Operationen erfolgt durch Friedensdorf International. Die Organisation und medizinische Umsetzung vor Ort liegen in den Händen der Barzani Charity Foundation und des lokalen Ärzteteams.



Mit der Kombination aus mobiler medizinischer Grundversorgung und gezielter OP-Finanzierung verfolgt Friedensdorf International gemeinsam mit der Barzani Charity Foundation einen nachhaltigen Ansatz, um Kindern in Kurdistan auch dann zu helfen, wenn staatliche und internationale Strukturen zunehmend wegfallen.

Wer die Arbeit des Friedensdorfes unterstützen möchte, kann dies unter dem Spendenzweck „Irak“ tun:

Spendenkonto:

Stadtsparkasse Oberhausen

IBAN: DE59 3655 0000 0000 1024 00

SWIFT-BIC: WELADED1OBH