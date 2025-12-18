Der 87. Besuch

Mit großer Freude durften wir erneut Wilhelm Schevardo bei uns im Friedensdorf begrüßen. Seit vielen Jahren ist er ein treuer Unterstützer unserer Arbeit – genauer gesagt seit 2012. Mehrmals im Jahr sammelt er mit großem Engagement hochwertige Sachspenden und bringt sie persönlich zu uns.



Dieses Mal war der Besuch ein ganz besonderer: Zum 87. Mal kam Wilhelm Schevardo mit einem proppenvollen Transit in unsere Sachspenden-Abteilung – und diese Zahl hat es wirklich in sich. Denn auch sein eigenes Lebensalter lautet 87 Jahre.



Wir sagen von Herzen Danke für dieses außergewöhnliche Engagement und freuen uns schon jetzt auf das nächste Wiedersehen.