Spendenkonto: IBAN: DE59 3655 0000 0000 1024 00

de en

Der 87. Besuch

Mit großer Freude durften wir erneut Wilhelm Schevardo bei uns im Friedensdorf begrüßen. Seit vielen Jahren ist er ein treuer Unterstützer unserer Arbeit – genauer gesagt seit 2012. Mehrmals im Jahr sammelt er mit großem Engagement hochwertige Sachspenden und bringt sie persönlich zu uns.

Dieses Mal war der Besuch ein ganz besonderer: Zum 87. Mal kam Wilhelm Schevardo mit einem proppenvollen Transit in unsere Sachspenden-Abteilung – und diese Zahl hat es wirklich in sich. Denn auch sein eigenes Lebensalter lautet 87 Jahre.

Wir sagen von Herzen Danke für dieses außergewöhnliche Engagement und freuen uns schon jetzt auf das nächste Wiedersehen.

Beitrag teilen

Newsletter anmelden

Registrieren Sie sich für unseren Newsletter und bleiben Sie regelmäßig über aktuelle Entwicklungen auf dem Laufenden.

Jetzt Abonnieren