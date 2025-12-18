Eine süße Überraschung

Große Freude im Friedensdorf: Über eine besonders süße Überraschung durften sich die Kinder in diesen Tagen freuen. Die Firma Ferrero hat insgesamt 216 liebevoll gepackte Tüten mit Leckereien aus ihrem Sortiment für die Dorfkinder zur Verfügung gestellt. Zusätzlich erreichte uns ein weiterer Karton mit Süßigkeiten, der speziell für die Kinder im Krankenhaus bestimmt ist.



Die Begeisterung bei den Kindern war riesig. Strahlende Augen, neugierige Blicke und viele glückliche Momente begleiteten das Öffnen der Tüten – kleine Genussmomente, die den Kindern ein Lächeln ins Gesicht zaubern.



Unser besonderer Dank gilt Ferrero für diese großzügige und herzliche Unterstützung. Möglich gemacht wurde diese schöne Aktion durch den Kontakt unserer Berliner Mitarbeiterin Manuela Rossi, die die Verbindung zu Ferrero hergestellt hat.