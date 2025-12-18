Spendenkonto: IBAN: DE59 3655 0000 0000 1024 00

Restvermögen des Vereins „Freunde der Evangelischen Kirche in Möllen e. V.“ kommt dem Friedensdorf zugute

Das Friedensdorf  bedankt sich herzlich bei Rainer Hemsteg für eine besondere Unterstützung. Im Zuge der Auflösung des Vereins „Freunde der Evangelischen Kirche in Möllen e. V.“ wurde das verbliebene Vereinsvermögen satzungsgemäß dem Friedensdorf International zugewendet.

Der Betrag in Höhe von rund 6.800 Euro kommt der medizinischen Hilfe für verletzte und kranke Kinder aus Krisen- und Kriegsgebieten zugute.

„Wir danken Herrn Hemsteg und den Mitgliedern des Vereins herzlich für das Vertrauen und dafür, dass die Arbeit des Friedensdorfes auf diese Weise weitergetragen wird“, so Claudia Peppmüller vom Friedensdorf.

