„Panik-Rocker“ versteigert zu Gunsten des Friedensdorfes

Dieses Kunstwerk ist weit mehr als ein hochwertiger Kunstdruck – es ist ein kraftvolles Statement eines großen Künstlers, der nun eines seiner Werke zu Gunsten des Friedensdorfes versteigert.



Udo Lindenberg, einer der bedeutendsten deutschen Rockmusiker und zugleich ein gefeierter Maler, verbindet in seinem unverwechselbaren Stil Kunst, Haltung und Lebensphilosophie. Das hier zur Versteigerung stehende Werk stammt aus seinem bekannten Gemäldezyklus „Gegen rechte Gewalt“, dessen Originale regelmäßig in renommierten Kunstmuseen und Kirchen bundesweit gezeigt werden. Kunst, die nicht nur berührt, sondern klar Position bezieht.



Im Rahmen der Eröffnung seiner Ausstellung in Oberhausen wurde die Leinwand von Udo Lindenberg persönlich signiert – und ganz besonders gewidmet: Mit dem Zusatz „Friedensdorf“, ergänzt um Herzchen und Küsschen.



Bis zum 18. Januar haben Kunst- und Musikliebhaberinnen und -liebhaber die Möglichkeit, sowohl das Original in der Ausstellung zu sehen als auch sich mit einem Gebot an der Versteigerung dieses besonderen Kunstdrucks zu beteiligen. Der Erlös kommt dem Friedensdorf International zugute.

Alle Informationen zur Versteigerung sowie die Möglichkeit zum Bieten finden Sie hier:

https://www.unitedcharity.de/Auktionen/Kunstdruck-Udo-Lindenberg